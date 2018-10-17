Кремль отреагировал на взрыв в керченском колледже

В Кремле в качестве причины взрыва в техникуме в Керчи рассматривают теракт. Об этом в среду, 17 октября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Президент поручил Федеральной службе безопасности, другим ведомствам, следственным органам принять незамедлительные меры по выяснению причин и установлению причин произошедшего. Ожидаем информации на этот счет от компетентных органов», — заявил Песков.

По его словам, главе государства уже доложена информация Национального антитеррористического комитета (НАК) о том, что в Керчи произошел взрыв неизвестного взрывного устройства. На просьбу уточнить, рассматривается ли версия теракта, Песков отметил, что «она рассматривается».

Ранее в НАК также подтвердили информацию о 10 погибших и 50 пострадавших. По словам одного из очевидцев, в техникуме произошло несколько взрывов, а не один. Кроме того, в здании были слышны выстрелы.

До этого источники сообщали о возможном взрыве газового баллона.

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