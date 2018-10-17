Директор взорванного техникума вспомнила про теракт в Беслане

Youtube / kerchnettv

Директор керченского техникума, где произошел взрыв, Ольга Гребенникова сообщила подробности случившегося. Видео с ее участием опубликовано на YouTube-канале Kerchnettv.

В момент взрыва Гребенниковой в здании не было. «Ровно через пять или десять минут после моего отъезда кто-то ворвался... взорвали все... стекла повылетали... взорвали холл... бегали потом бросали какие-то взрывные пакеты, потом с автоматами бегали по второму этажу открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти», — рассказала она. По словам директора, то, что произошло в техникуме — «настоящий теракт, как в Беслане».

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в техникуме в Керчи произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Комитет заявил, что место взрыва обследуют специалисты ФСБ, идут оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. «В Керчи принимаются меры по недопущению повторных взрывов», — подчеркнули в ведомстве.

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В НАК также подтвердили информацию о 10 погибших и 50 пострадавших.

Средняя школа №1 в Беслане была захвачена террористами 1 сентября 2004 года. В течение трех дней боевики удерживали более 1200 человек в спортзале без еды и воды. Часть заложников были расстреляны, некоторые погибли при взрывах и в ходе штурма, проведенного силовиками. Всего в результате теракта скончались 334 человека, в том числе более 180 детей, а также освобождавшие их сотрудники МЧС и ФСБ. Спустя две недели после событий в Беслане ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских сепаратистов Шамиль Басаев.

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