Под завалами техникума в Керчи поищут раненых

Под завалами техникума в Керчи, где прогремел взрыв, могут находиться люди. Об этом в среду, 17 октября, со ссылкой на собственный источник сообщает Telegram-канал «112».

«По состоянию на 13:15 под завалами могут находиться от 10 до 15 человек», — говорится в сообщении. Кроме того, по данным «112», у тех из пострадавших, кто сейчас находится на операциях обнаружены поражающие элементы.

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Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в техникуме в Керчи произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Комитет заявил, что место взрыва обследуют специалисты ФСБ, идут оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. «В Керчи принимаются меры по недопущению повторных взрывов», — подчеркнули в ведомстве.

В НАК также подтвердили информацию о 10 погибших и 50 пострадавших.

По словам одного из очевидцев, в техникуме произошло несколько взрывов, а не один. Кроме того, в здании были слышны выстрелы.

До этого источники сообщали о возможном взрыве газового баллона.

kerch.fm

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