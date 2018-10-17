Спецслужбы задумались о теракте после взрыва в Керчи

В качестве возможной версии взрыва в Керчи рассматривается теракт. Об этом сообщает Telegram-канал Hue. Официально эта информация пока не подтверждена.

В своем канале «Говорит Москва», ссылаясь на очевидцев, сообщает, что неизвестный бросил бутылку в окно столовой колледжа, после этого произошел взрыв. Также очевидцы рассказали, что в первые минуты после взрыва в колледже была слышна стрельба, а затем в здание забежали несколько полицейских с автоматами.

В качестве возможной причины ЧП ТАСС называл взрыв бытового газа. Однако, как сообщили «Говорит Москва» в пресс-службе «Крымгазсетей», здание колледжа не было подключено к центральной системе газоснабжения: то есть взрыва бытового газа быть не могло. В то же время РИА Новости со ссылкой на собственный источник указывает, что версия взрыва газа рассматривается как приоритетная.

Официальной информации о погибших и пострадавших пока не поступало. По данным СМИ, жертвами взрыва стали 10 человек, еще несколько десятков получили различные ранения.

kerch.fm

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