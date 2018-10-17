В Керчь отправили армию

К техникуму в Керчи, где взорвалась бомба, направлены более 200 военнослужащих и около 10 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа, передает ТАСС.

Военные заявили, что солдаты будут оказывать помощь экстренным службам города в расчистке завалов на месте взрыва.

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Причиной взрыва в керченском техникуме стало неустановленное взрывное устройство, заявил представитель Национального антитеррористического комитета. В ведомстве также подтвердили поступавшую ранее информацию о 10 погибших и 50 пострадавших в результате инцидента. До этого в прессе фигурировала версия взрыва газового баллона.

Со слов очевидцев, в колледже произошла серия взрывов и были слышны выстрелы.

Следственным комитетом по факту гибели людей в техникуме возбуждено уголовное дело, сообщает «Интерфакс». Статья, по которой расследуется дело, не уточняется.

kerch.fm

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