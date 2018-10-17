Раненых при взрыве в Керчи начали вывозить на автобусах

В Керчи не хватает машин скорой помощи для перевозки раненых при взрыве в технологическом техникуме. Об этом сообщает портал Kerch.fm.

Отмечается, что для транспортировки привлекли общественный транспорт, а людей выносят на дверях вместо носилок. Также на место прибыли военные машины и аварийно-газовая служба.

Очевидцы сообщают, что пострадавших очень много, «их грузят в скорые машины, четыре-пять машин уже отъехали, едут машина за машиной, очень много разбитых стекол». По их словам, эпицентр взрыва был в столовой.

Как сообщил «Крыминформу» директор Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Астанкин, в результате взрыва 50 человек пострадали, 10 погибли, данные будут уточняться. «Выехало [на место происшествия] пять бригад. В 13:00 вылетает вертолет туда. Туда же направлены пять бригад скорой медицинской помощи из ближайших районов — Семисотка, Ленинский район, Багерово, Щелкино», — рассказал он.

Взрыв на территории ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум» в Керчи произошел днем в среду, 17 октября. Как сообщал источник ТАСС, в здании взорвался газовый баллон. Региональное МЧС устанавливает обстоятельства произошедшего.

kerch.fm

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