Стал известен конец террориста из Керчи

Подозреваемый в совершении теракта в колледже в Керчи покончил с собой. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

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«Потенциальный убийца застрелился, покончил с собой. Это студент 4-го курса этого же учебного заведения. Тело убийцы обнаружено в библиотеке на втором этаже», — уточнил он.

Установление личности подтвердили в Следственном комитете. «Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье. Им оказался студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков», — говорится в сообщении ведомства. «Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство», — уточнили в СК.

Днем 17 октября в техникуме в Керчи, по словам очевидцев, произошла серия взрывов и стрельба. По словам Аксенова, погибли 18 человек, еще 40 были ранены.

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