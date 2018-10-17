Предполагаемый террорист из Керчи найден мертвым

Подозреваемый в совершении теракта в техникуме Керчи найден мертвым. Об этом в среду, 17 октября, сообщает Telegram-канал 112.

По его данным, тело обнаружили на втором этаже учебного заведения. Установлена личность подозреваемого, ему 18 лет.

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Ранее в Следственном комитете России (СКР) сообщили, что в результате теракта в техникуме в Керчи погибли 13 человек, еще 50 пострадали.

17 октября стало известно, что СКР рассматривает взрывы в Керчи как террористический акт (статья 205 УК РФ). Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах уточнил, что дело возбуждено по трем статьям УК РФ — «Теракт», «Незаконный оборот оружия» и «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

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