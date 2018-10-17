Взрывы в Керчи признали терактом

Следственный комитет России (СКР) рассматривает взрывы в Керчи как террористический акт (статья ст. 205 УК РФ), сообщается на официальном сайте ведомства.

«По предварительным данным, сегодня в столовой Керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Данные о пострадавших уточняются, большая часть из них — подростки», — говорится в заявлении.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах уточнил, что дело возбуждено по трем статьям УК РФ — «Теракт», «Незаконный оборот оружия» и «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

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Официальный представитель СКР Светлана Петренко ранее сообщила, что председатель СКР поручил принять уголовное дело к производству центральному аппарату и направил на место происшествия следователей и криминалистов из Москвы, передавал «Интерфакс».

Инцидент произошел утром в среду, 17 октября. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в Керченском технологическом техникуме произошел взрыв неустановленного устройства. Погибли 10 человек, пострадали около 50. По словам одного из очевидцев, в техникуме произошло несколько взрывов, а не один. Кроме того, в здании были слышны выстрелы.

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