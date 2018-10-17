Появилось описание подозреваемого в причастности к взрыву в Керчи

После взрыва в Керчи полиция объявила розыск подозреваемого в причастности к случившемуся. Как сообщает Telegram-канал «112», речь идет о светловолосом мужчине 20-25 лет в синих джинсах и зеленой спортивной куртке.

У всех, поступивших в крымские больницы, минно-взрывные ранения. «Пострадавшим начали делать рентген — внутри мелкие детали (винтики, болтики)», — приводит телеканал 360 в своем Telegram слова местных журналистов. Под завалами еще могут оставаться 10-15 человек.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) подтвердили, что в здании произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. В результате погибли 10 человек, еще 50 пострадали.

По словам местной жительницы, в здании произошел не один, а несколько взрывов с небольшим интервалом. «Была серия взрывов — около четырех — на протяжении пяти минут, на первом-втором этажах. На первом этаже находится столовая. Также были слышны выстрелы», — рассказала она.

Возбуждено уголовное дело. «По факту гибели людей в результате взрыва в керченском колледже Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело. Председатель СК России поручил принять уголовное дело к производству центральному аппарату и направил на место происшествия следователей и криминалистов из Москвы», — приводит ТАСС слова официального представителя СК Светланы Петренко.

kerch.fm

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