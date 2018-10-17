Появились подробности о стрельбе в керченском техникуме

Мужчине, который подозревается в причастности к взрыву в керченском техникуме, на вид 23 года, он похож на татарина. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах республики.

Он рассказал, что мужчина устроил стрельбу, добивая раненых, а потом был застрелен охраной. Официального подтверждения эта информация пока не получила. Ранее стало известно, что местная полиция разыскивает светловолосого мужчину 20-25 лет в светлых джинсах и зеленой спортивной куртке.

У всех, поступивших в крымские больницы, минно-взрывные ранения. Из тел пострадавших извлекают метизы — мелкие болты и винты.

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НАК сообщал, что в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, погибли 10 человек, пострадали 50, большая часть из них — подростки.

Следственный комитет квалифицировал это как теракт. «Уголовное дело по факту взрыва в колледже Керчи возбуждено по ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — объявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

kerch.fm

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