Стала известна мощность взорвавшейся в Керчи бомбы

Мощность бомбы, взорвавшейся в техникуме Керчи, была не менее 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом в среду, 17 октября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, взрывное устройство могло быть закамуфлировано под какой-либо другой предмет. Его мощность была не менее 300 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было начинено поражающими элементами», — сказал он.

Ранее сообщалось, что под завалами техникума в Керчи, где прогремел взрыв, могут находиться люди.

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Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в техникуме в Керчи произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Комитет заявил, что место взрыва обследуют специалисты ФСБ, идут оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. «В Керчи принимаются меры по недопущению повторных взрывов», — подчеркнули в ведомстве.

В НАК также подтвердили информацию о 10 погибших и 50 пострадавших. По словам одного из очевидцев, в техникуме произошло несколько взрывов, а не один. Кроме того, в здании были слышны выстрелы. До этого источники сообщали о возможном взрыве газового баллона.

kerch.fm

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