Силовые структуры
 
Последние новости
Предполагаемый террорист из Керчи найден мертвым
Россияне полюбили банкротиться
В США началась эпидемия опасной загадочной болезни
Пропавшего саудовского журналиста пытали и обезглавили
Бронетехника в Керчи попала на видео
Главврача психбольницы уволили после видео с издевательствами над пациентом
Стала известна мощность взорвавшейся в Керчи бомбы
Москва окажется во власти тумана 
Появились подробности о стрельбе в керченском техникуме
Новости партнеров

СК уточнил число погибших при теракте в Керчи

Перейти в «Мою Ленту»

В результате теракта в техникуме в Керчи погибли 13 человек, еще 50 пострадали. Об этом в среду, 17 октября, сообщили в Следственном комитете (СК) России.

«На данный момент известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них — подростки. Данные о пострадавших уточняются», — уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее сообщалось о 10 погибших.

Ранее стало известно, что СК рассматривает взрывы в Керчи как террористический акт (статья ст. 205 УК РФ). Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах уточнил, что дело возбуждено по трем статьям УК РФ — «Теракт», «Незаконный оборот оружия» и «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), утром 17 октября в Керченском технологическом техникуме произошел взрыв неустановленного устройства. Как рассказал один из очевидцев, в техникуме произошло несколько взрывов, а не один. Кроме того, в здании были слышны выстрелы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Под завалами техникума в Керчи поищут раненых
Стала известна мощность взорвавшейся в Керчи бомбы
Взрывы в Керчи признали терактом
Другие материалы рубрики
Силовые структуры15:00Сегодня

«Убивали всех, кого могли найти»

Очевидцы — о теракте в Крыму
14:54Сегодня

Предполагаемый террорист из Керчи найден мертвым

14:46Сегодня

Бронетехника в Керчи попала на видео

14:33Сегодня

Стала известна мощность взорвавшейся в Керчи бомбы

Силовые структуры00:04 6 сентября

Огонь по своим

Охранники, росгвардейцы и кавказцы устроили бойню в «Москва-Сити». Пострадали все
13:35Сегодня

Власти объявили о взрыве бомбы в керченском колледже

14:13Сегодня

Взрывы в Керчи признали терактом

14:06Сегодня

Стало известно об увеличении числа жертв взрыва в Керчи

Силовые структуры00:03Сегодня

Техника обмана

Он мошенничал на улицах 20 лет. Пришло время раскрыть его секреты
13:1614 октября

Хулиганы забросали яйцами здание ФСБ на Лубянке

14:23Сегодня

Появились подробности о стрельбе в керченском техникуме

13:51Сегодня

В Керчь отправили армию

Россия
Окунулись в свет
Они сбежали от всех и поселились в сибирской деревне. Теперь им хорошо
«Нереально всем уделить внимание»
Российских раковых больных решили поделить на богатых и бедных. Что происходит?
«Мы стоим выше людей готики»
Его звали Адольфом, он был резок и радикален. Но это не Гитлер
Кремль отреагировал на взрыв в керченском колледже
Главврача психбольницы уволили после видео с издевательствами над пациентом
В Крыму затруднились назвать источник газа во взорвавшемся техникуме
РПЦ прекращает отношения с Константинополем
Православных россиян лишили святых мест. Все из-за автокефалии Украины
Все материалы
Мир
Кровавый вождь
Он мог убить Ким Ир Сена и втянуть СССР в третью мировую
В Германии указали на двойные стандарты Меркель
Канадцам разрешили марихуану
Российское судно застряло в Китае из-за санкций
Британия нашла управу на взрастившие малолетних преступников школы
«Скудоумие и коррупция»
Что погубило Захарченко и как нужно выстраивать охрану. Отвечает ветеран ЧВК
Добрый план
Раввины Европы сговорились, чтобы облегчить жизнь людям. Кажется, у них получается
Все материалы
Бывший СССР
Тайные националисты
Украинцы умирали в советских тюрьмах. Они мечтали о свободе и своей державе
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
Петр Порошенко и ФиларетИгры патриархов
РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?
Украина приготовилась применить силу к российским кораблям
Туркмены оголодали и пустились из страны наутек
Пашинян подал в отставку
Порошенко уличил РПЦ в самоизоляции
Все материалы
Экономика
Задолжали
Сколько нужно денег, чтоб прожить в России без кредитов?
Российскую экономику признали конкурентоспособной
Ледяная дерзость
Эта страна запугивала НАТО Советским Союзом, а теперь не платит долги
Успешность угольщиков эксперт объяснил субсидиями за счет других отраслей
Польша пересела на газ из США
Из грязи в князи
Как экосистему бухты Воевода на острове Русский сделали эффективной
В США признали пользу санкций для российской экономики
Все материалы
Силовые структуры
«Убивали всех, кого могли найти»
Очевидцы — о теракте в Крыму
Теракт в Крыму
Десять человек погибли и пятьдесят ранено во время взрыва
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Предполагаемый террорист из Керчи найден мертвым
Бронетехника в Керчи попала на видео
Стала известна мощность взорвавшейся в Керчи бомбы
Взрывы в Керчи признали терактом
Все материалы
Наука и техника
Корнелис де Валь «После одного из сражений Тридцатилетней войны»«Ужас, грязь и хаос утянули Европу на дно»
Эта война перевернула мир. Россия тоже не осталась в стороне
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Греческий салат
Геи, колоссы и грязная медуза: обзор Assassin’s Creed Odyssey
Назван срок возобновления запуска «Союзов» к МКС
Предсказано увеличение продолжительности жизни человека
Россия «перепрошьет» израильские F-16
Назван легкий способ предотвратить заболевания сердца и сосудов
Все материалы
Спорт
Как завещал Конор
Нурмагомедову мало Макгрегора. Он хочет драки с Мэйуэзером
Вратарь сборной СССР раскритиковал заменившего Акинфеева бразильца
Кокорин и Мамаев захотели сидеть дома
Победы сборной России посчитали «добытыми чужими руками»
Кадыров пожурил чеченского бойца UFC за оплеуху Макгрегору
Бывший футболист сборной России осудил критиков Кокорина и Мамаева
Побитым Кокориным и Мамаевым чиновникам предложили договориться
Все материалы
Культура
«Это трип по подсознанию черной Америки»
Автор самого необычного сериала года о противостоянии шовинизму авангардом
Группа КровостокЧитка по понятиям
Чем берут публику лидеры гангста-рэпа в России
«Хотелось исследовать, каково быть вуайеристом»
Хиппи, соул и кровь в отеле «Эль Рояль»: кто снял самый бойкий триллер сезона
«Он поставил себе цель стать сверхчеловеком»
Их жизнь сломал XX век, но они не сдавались: главная книга осени
Автор акции «Смерть не за горами» сдался полиции
Раскрыты подробности о состоянии Эдуарда Лимонова
Потерявшая голос Монеточка попала в больницу
Все материалы
Интернет и СМИ
Порвали два баяна
Россияне пьют водку и матерятся на камеру. Иностранцы готовы за это платить
Подозреваемых в убийстве журналиста связали с принцем Саудовской Аравии
Женщина пыталась продать шкафы и случайно показала всем свою грудь
Голубой экран
Геи пришли на телевидение ради высшей цели, но погрязли в скандальных шоу
«Они даже не пытались остановить секс»
Геи, лесбиянки, мужские слезы и беспорядочные связи в одном из главных шоу мира
Остроумный ответ ребенка в домашнем задании рассорил взрослых
Скупой отец отказался платить за костюм сына и выставил себя посмешищем
Все материалы
Ценности
Ел как мужик
Водка на завтрак и редька в обед. Чем питался Петр I, пока строил империю
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Резиновые люди
Модники, романтики, хипстеры. Кто делает шины в Италии и России
Школьная фотография сестер Кардашьян рассердила фанатов
Найден способ выглядеть выше без каблуков
Предсказана внешность будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри
Леди Гага надела пиджак на голое тело из-за изнасилования
Все материалы
Путешествия
Душа просит
Россиян лишили святых мест. Куда теперь ездить молиться?
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Париж Персидского залива
Полиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
Российским аэропортам разрешили присвоить имена политиков ХХ века
Яхту омского депутата выбросило на берег Испании
Россиянин устроил дебош на борту самолета и сорвал рейс в Москву
Православным россиянам предрекли новые проблемы
Все материалы
Из жизни
«Большинство здесь — приезжие или дети мигрантов»
История россиянки о жизни в Америке
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Долгий путь к себе
История превращения милой девочки в бородатого бармена
Ребенок провалился под поезд на глазах у уткнувшейся в смартфон матери
Котята пережили десятидневное путешествие в запертой машине без еды и воды
Мужчина подсмотрел счастливые числа в лотерее и выиграл состояние
Убитая белка отомстила охотнику
Все материалы
«Пятерка» курильщика. Заядлого
Пляжный кабриолет на базе ВАЗ-2105, о существовании которого вы не подозревали
Автомобильные матрешки
Дома на колесах с гаражом для легковушек
Интеллигентный лесник
Василий Костин проехал на новом Subaru Forester от Тбилиси до Батуми
Видео: тест Lada Vesta Sport
У нее всего 145 сил — оправданна ли приставка «Sport» и ценник почти в миллион рублей?
Появились новые фотографии кросс-купе Skoda Kodiaq GT
Раскрыт BMW X7 — гигантский семиместный кроссовер
Двигатели автомобилей проекта «Кортеж» установят на самолеты
Все материалы
Дом
Из воздуха
В Москве стало больше несуществующих квартир. Как их вычислить?
Партнерский материал
Спокойствие, только спокойствие
Как правильно выбрать дом, чтобы защититься от стресса и жить в комфорте: советуют психологи
Война полов
Женская архитектура или мужская? Очень шовинистский тест
Недвижимость в Санкт-Петербурге оказалась привлекательнее московской
Обозначены масштабы предстоящего роста ставок по ипотеке
Названы излюбленные способы мошенничества россиян с материнским капиталом
Самый дорогой дом России нашли в лесу
Все материалы