СК уточнил число погибших при теракте в Керчи

В результате теракта в техникуме в Керчи погибли 13 человек, еще 50 пострадали. Об этом в среду, 17 октября, сообщили в Следственном комитете (СК) России.

«На данный момент известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них — подростки. Данные о пострадавших уточняются», — уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее сообщалось о 10 погибших.

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Ранее стало известно, что СК рассматривает взрывы в Керчи как террористический акт (статья ст. 205 УК РФ). Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах уточнил, что дело возбуждено по трем статьям УК РФ — «Теракт», «Незаконный оборот оружия» и «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), утром 17 октября в Керченском технологическом техникуме произошел взрыв неустановленного устройства. Как рассказал один из очевидцев, в техникуме произошло несколько взрывов, а не один. Кроме того, в здании были слышны выстрелы.

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