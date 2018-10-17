Подтверждена гибель 18 человек в керченском теракте

Глава Крыма, председатель республиканской антитеррористической комиссии Сергей Аксенов заявил, что при теракте в керченском техникуме погибли 18 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Аксенова, более 40 человек ранены.

В Следственном комитете уточнили, что большинство пострадавших — это подростки.

Днем 17 октября в техникуме в Керчи, по словам очевидцев, произошла серия взрывов и стрельба. Следствие рассматривает произошедшее как террористический акт. В город введены военные и бронетехника, власти республики объявили режим чрезвычайной ситуации. Сообщалось, что предполагаемый исполнитель теракта найден мертвым.

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