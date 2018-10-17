Взрывы в Керчи передумали считать терактом

Следственный комитет России (СКР) переквалифицировал уголовное дело, возбужденное по факту взрывов в техникуме Керчи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Статья «Теракт» (205 УК РФ) изменена на «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (ч.2 ст.105 УК РФ). «Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство», — говорится в сообщении СКР.

Ведомство также сообщило, что тело подозреваемого в совершении теракта — 18-летнего ученика четвертого курса техникума Владислава Рослякова — обнаружили в библиотеке на втором этаже.

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При этом в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что Росляков мог быть не один, и поиск возможных организаторов и исполнителей преступления продолжится.

Ранее источник «Ленты.ру» сообщал, что дело по факту произошедшего было возбуждено по трем статьям — «Теракт», «Незаконный оборот оружия» и «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». Расследование передано в центральный аппарат СКР.

Днем 17 октября в техникуме в Керчи произошла серия взрывов и стрельба. НАК заявил о подрыве неустановленной бомбы. В город введены военные и бронетехника, власти республики объявили режим чрезвычайной ситуации. По последним официальным данным погибли 18 человек, около 50 ранены.

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