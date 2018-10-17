Борцы с терроризмом усомнились в одиночестве керченского стрелка

Силовики ищут возможных организаторов и исполнителей взрыва в техникуме в Керчи, заявил представитель Национального антитеррористического комитета (НАК). Об этом сообщает РИА Новости.

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В ведомстве допускают, что 18-летний Владислав Росляков, который, по данным следствия, устроил стрельбу в колледже и затем покончил с собой, мог быть не один.

О том, что Росляков действовал в одиночку, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает ТАСС.

Следственный комитет, первоначально возбудивший уголовное дело о теракте, позднее переквалифицировал статью на «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». «Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство», — сообщили в ведомстве. О том, что в техникуме произошел и взрыв, что подтверждали в НАК, в публикации на сайте СКР ничего не сказано.

По информации Аксенова, жертвами нападения стали 18 человек, более 40 ранены.

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