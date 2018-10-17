Cтали известны детали подготовки теракта в Керчи

Подозреваемый в совершении теракта в техникуме Керчи, 18-летний Владислав Р., за месяц до произошедшего получил разрешение на ружье 12 калибра, а несколько дней назад он приобрел к нему 150 патронов. Об этом в среду, 17 октября, сообщает Telegram-канал «112».

Как отмечается, молодой человек был зачислен в техникум в 2015 году на специальность «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

Ранее сообщалось, что подозреваемый в совершении теракта в техникуме Керчи найден мертвым. Его тело обнаружили на втором этаже учебного заведения. Установлена личность подозреваемого, ему 18 лет.

Глава Крыма, председатель республиканской антитеррористической комиссии Сергей Аксенов заявил, что при теракте в керченском техникуме погибли 18 человек. По словам Аксенова, более 40 человек ранены.

17 октября стало известно, что СКР рассматривает взрывы в Керчи как террористический акт (статья статья 205 УК РФ). Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах уточнил, что дело возбуждено по трем статьям УК РФ — «Теракт», «Незаконный оборот оружия» и «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

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