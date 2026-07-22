Названы цели мощной атаки ВСУ на Россию

В России заявили, что целью мощной атаки ВСУ стали южные регионы страны

Большая часть запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) дронов летела в сторону юга России. Цели мощной атаки украинских военных назвали авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

Авторы заявили, что удар ВСУ пришелся по логистическим центрам в Краснодаре и в Невинномысске Ставропольского края, на объектах разгорелись пожары.

Кроме того, украинские беспилотники пытались атаковать Крым и Севастополь.

После ночной атаки ВСУ в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края, по последним данным, пострадали более десяти человек. В краснодарском Армавире одного горожанина спасти не удалось. Кроме того, в результате налета дронов в Краснодаре вспыхнул складской комплекс.

О мощной атаке ВСУ на Россию стало известно 22 июля. В Минобороны отмечали, что силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 242 беспилотника ВСУ. Под удар попали 17 российских регионов, в том числе Ленинградская, Тульская, Новгородская области и Московский регион.