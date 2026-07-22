Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:16, 22 июля 2026 (обновлено: 10:37, 22 июля 2026)Россия

Названы цели мощной атаки ВСУ на Россию

В России заявили, что целью мощной атаки ВСУ стали южные регионы страны
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Большая часть запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) дронов летела в сторону юга России. Цели мощной атаки украинских военных назвали авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

Авторы заявили, что удар ВСУ пришелся по логистическим центрам в Краснодаре и в Невинномысске Ставропольского края, на объектах разгорелись пожары.

Кроме того, украинские беспилотники пытались атаковать Крым и Севастополь.

После ночной атаки ВСУ в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края, по последним данным, пострадали более десяти человек. В краснодарском Армавире одного горожанина спасти не удалось. Кроме того, в результате налета дронов в Краснодаре вспыхнул складской комплекс.

О мощной атаке ВСУ на Россию стало известно 22 июля. В Минобороны отмечали, что силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 242 беспилотника ВСУ. Под удар попали 17 российских регионов, в том числе Ленинградская, Тульская, Новгородская области и Московский регион.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Моя работа — война». Сырский опубликовал прощальное письмо после отставки с поста главкома ВСУ. За что он похвалил себя?
    Российский полицейский ответит за совершенные уголовником грабежи и убийства
    В Израиле назвали условие для вступления в американо-иранскую войну
    Уехавшая в США блогерша узнала пол будущего ребенка и «офигела»
    В России дали характеристику новому главкому ВСУ
    Невролог раскрыла признаки требующей вызова скорой помощи головной боли
    Раскрыты подробности атаки российских войск на Одессу
    Орнелла Мути станет россиянкой
    Десятки людей пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Турции
    Газманов оценил мем про ворующих его мысли цыган
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok