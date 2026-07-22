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10:05, 22 июля 2026Ценности

Перечислены вышедшие из моды футболки

Who What Wear: Актуальность обрели полосатые футболки
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Daniel Boczarski / Getty Images

Футболки с закатанными рукавами вышли из моды в 2026 году. Другие устаревшие модели перечислили обозреватели Who What Wear.

По мнению редакторов, актуальность потеряли и майки с эффектом «тай-дай» (от англ. tie-dye — «завяжи и покрась») — это техника узелкового окрашивания ткани. Одежду складывают, скручивают или связывают нитками, а затем хаотично наносят красители. В результате получаются яркие, психоделические разводы, спирали и абстрактные узоры. Вместо них читателям рекомендуют обратить внимание на полосатые варианты «верхов».

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В список устаревших попали и завязанные на талии топы, которые лучше заменить на лонгсливы с контрастными рукавами. Кроме того, следует отказаться от футболок с ненавязчивым принтом. «Популярность обрели модели с названиями стран и городов. Не менее трендовыми в текущем сезоне стали футболки в спортивном стиле и топы с разноцветными строчками», — подытожили авторы.

В июне стилист раскрыла россиянам секрет популярности белого цвета. Отмечалось, что тренд связан не только с модными тенденциями, но и с общественным настроением.

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