Перечислены вышедшие из моды футболки

Who What Wear: Актуальность обрели полосатые футболки

Футболки с закатанными рукавами вышли из моды в 2026 году. Другие устаревшие модели перечислили обозреватели Who What Wear.

По мнению редакторов, актуальность потеряли и майки с эффектом «тай-дай» (от англ. tie-dye — «завяжи и покрась») — это техника узелкового окрашивания ткани. Одежду складывают, скручивают или связывают нитками, а затем хаотично наносят красители. В результате получаются яркие, психоделические разводы, спирали и абстрактные узоры. Вместо них читателям рекомендуют обратить внимание на полосатые варианты «верхов».

В список устаревших попали и завязанные на талии топы, которые лучше заменить на лонгсливы с контрастными рукавами. Кроме того, следует отказаться от футболок с ненавязчивым принтом. «Популярность обрели модели с названиями стран и городов. Не менее трендовыми в текущем сезоне стали футболки в спортивном стиле и топы с разноцветными строчками», — подытожили авторы.

В июне стилист раскрыла россиянам секрет популярности белого цвета. Отмечалось, что тренд связан не только с модными тенденциями, но и с общественным настроением.