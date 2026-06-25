Стилист раскрыла россиянам секрет популярности белого цвета

Стилист Левитина: Белый цвет популярен из-за жажды людей в постоянстве и предсказуемости

Модный эксперт и стилист Александра Левитина раскрыла россиянам секрет популярности белого цвета в одежде. Материал публикует «Известия».

Специалист отметила, что в предыдущие годы актуальными становились насыщенные рубиновые, лавандовые или природные оттенки. Однако теперь в коллекциях люксовых брендов часто присутствовал белый.

По мнению собеседницы издания, популярность данного цвета связана не только с модными трендами, но и с общественным настроением. В годы нестабильности люди жаждут постоянства и предсказуемости, спокойствия и контроля над собственной жизнью, которые хорошо отражает именно белый цвет, пояснила эксперт.

Левитина рассказала о психологической особенности белого цвета. В то время как многие другие тона формируют ярко выраженные ассоциации, белый позволяет сместить акцент с одежды на самого человека. «Он не столько создает впечатление, сколько усиливает уже существующее. На первый план выходят индивидуальность, манера поведения и качество вещей», — уточнила стилист.

Актуальными способами использования данного цвета специалист назвала монохромные образы и колорблок, в котором белый помогает сбалансировать более яркие цвета.

В заключение Левитина посоветовала использовать белый в качестве акцента в образе. Обувь, сумка или очки станут удачным методом внедрить актуальный тренд, не меняя привычный гардероб.

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