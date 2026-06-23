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11:46, 23 июня 2026Ценности

Названы самые модные вещи 2026 года

Who What Wear: Платья в стиле ночной рубашки и вещи с бисером стали трендом в 2026 году
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Редакторы Who What Wear назвали самые модные вещи 2026 года. Подборка трендов опубликована на сайте издания.

Актуальными в текущем сезоне оказались платья в стиле ночной рубашки, а также одежда и обувь с бисером. Кроме того, популярность обрели предметы гардероба аквамаринового цвета, в том числе различные аксессуары.

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Обозреватели также призвали читателей отказаться от бикини в пользу слитных купальников и приобрести брюки на замену джинсам. Особенно трендовыми они назвали атласные штаны, брюки с цветочным принтом и льняные варианты. Что касается сумок, стоит присмотреться к изделиям без жесткого каркаса, которые выполнены в виде мешка.

Ранее стало известно, что образы в стиле кукол Bratz и Barbie стали трендом 2026 года.

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