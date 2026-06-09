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18:53, 9 июня 2026Ценности

Образы в стиле кукол Bratz и Barbie стали трендом 2026 года

Fashion Factory School: Образы в детском стиле станут модными летом 2026 года
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Peter White / Getty Images

Редакторы школы бизнес-образования в сфере моды Fashion Factory School изучили показы люксовых брендов и определили новый модный тренд лета 2026 года. Информацию они опубликовали в Telegram.

Эксперты заявили, что дизайнеры все чаще стали создавать образы в стиле детских игрушек, таких как куклы Bratz и Barbie. К примеру, модельеры марок Chloé, Loewe и Y/Project сделали акцент на пластик, надувные формы, гиперболизированные силуэты и глянцевые материалы.

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Так, модели продефилировали на подиумах, примерив пластиковую обувь, яркие плащи и яркие латексные костюмы в детском стиле. «Люкс все меньше обязан быть практичным и серьезным — иногда его сила именно в намеренной несерьезности», — пояснили специалисты.

Ранее в июне россиянкам перечислили главные тренды в образах на лето. Выяснилось, что актуальной по-прежнему остается спортивная атрибутика: олимпийки, джерси и ветровки в сочетании с украшениями, каблуками и аксессуарами.

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