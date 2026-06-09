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11:59, 9 июня 2026Ценности

Россиянкам перечислили главные тренды в образах на лето

Fashion Factory School: Гоночная эстетика стала главным трендом лета в 2026 году
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Vincent West / Reuters

Редакторы школы бизнес-образования в сфере моды Fashion Factory School перечислили россиянкам главные тренды в образах на лето 2026 года. Информация опубликована в Telegram-канале школы.

Модные эксперты исследовали поисковые запросы соцсети Pinterest, выделив предпочтения аудитории в текущем сезоне. В результате специалисты выяснили, что популярной по-прежнему остается спортивная атрибутика: олимпийки, джерси и ветровки в сочетании с украшениями, каблуками и аксессуарами.

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Вместе с тем актуальность приобрела гоночная эстетика. Речь идет о куртках в стиле автоспорта, контрастных полосах, винтажной символике команд и спортивных силуэтах. При этом самой востребованной моделью обуви стали гибридные кроссовки, которые объединяют сразу несколько элементов: треккинговой, беговой и городской обуви.

Среди прочего, также в Pinterest отмечен рост интереса к джортам и свободной одежде из денима. Вместе с тем безупречный макияж уступает место естественному сиянию кожи.

В заключение женщин призвали присмотреться к морской тематике в одежде. «Полоска, канаты, воротники матросов, золотые пуговицы и оттенки морской формы снова становятся источником вдохновения для дизайнеров и инфлюэнсеров», — подытожили редакторы.

Ранее в июне популярная вещь 60-х вновь вернулась в моду. Люксовые бренды на показах сделали акцент на ободки для волос.

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