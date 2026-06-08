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14:02, 8 июня 2026Ценности

Популярная вещь 60-х вновь вернулась в моду

Популярные в 60-е годы ободки вновь вернулись в моду
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: 305pics / Kontributor / Getty images

Популярный аксессуар 60-х годов вновь вернулся в моду. Информацию публикует Telegram-канал школы Fashion Factory.

Редакторы канала исследовали показы люксовых брендов, а также снимки инфлюэнсеров. В результате они выяснили, что ободки стали популярными у последователей моды. Данную вещь женщины стали носить с волосами разной длины.

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«На последних показах все чаще появляются самые разные варианты: от лаконичных и почти незаметных до тех самых зигзагообразных моделей, которые были представлены в коллекции Miu Miu F/W 2026/27. Очередное напоминание о том, насколько мода циклична. Так что прежде чем от чего-то избавиться, подумайте 100 раз!» — написали эксперты.

В мае блогерша перечислила «самые ужасные» популярные женские вещи. Инфлюэнсер Евгения Пинчук назвала силиконовые накладки для сосков, зажим для подкручивания ресниц и микротоки.

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