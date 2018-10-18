Эксперт у Соловьева возложил ответственность за бойню в Керчи на выдуманную игру

Дмитрий Клишин / Вконтатке

Совладелец регистратора доменов Reg.ru Филипп Гросс-Днепров в эфире передачи «Вести FM», которую ведет Владимир Соловьев, описал психологический портрет устроившего стрельбу и взрывы в керченском техникуме Владислава Рослякова. Он охарактеризовал его как поклонника игры «Дока-2», в которой можно убивать людей изощренными способами.

«Это игра, где ты убиваешь зомби или ты сам зомби. И убиваешь изощренными способами людей. То есть можешь придумать ту же школу, так же ее взорвать. Но там не изготавливаешь бомбу, можешь использовать различное оружие — можешь делать трейд. Почему называется "Дока трейд" — там идет трейд различным оружием», — объяснил эксперт. Он также заявил, что в «Доке-2» можно «по 10 минут вынимать людям кишки».

Какую игру описывал Гросс-Днепров, неизвестно. Название созвучно с Dota 2, но в ней нет зомби и возможности убивать людей.

Уровень экспертизы Гросс-Депрова позабавил пользователей сети. Они придумали постеры к несуществующей игре и предложили эксперту идеи для новых игр.

17 октября 18-летний четверокурсник Владислав Росляков взорвал несколько бомб и расстрелял учеников и преподавателей Керченского технологического техникума. По последним данным, в результате действий студента, покончившего с собой, погибли 20 человек, еще около 50 получили травмы и ранения.

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