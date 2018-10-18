Отец керченского стрелка рассказал о характере сына

Отец Владислава Рослякова, устроившего стрельбу и серию взрывов в Керченском политехническом колледже, дал показания следователям. Об этом «Известиям» сообщил источник, близкий к расследованию.

По его словам, отец признался, что ему было тяжело общаться с сыном. Он ничего не рассказывал об учебе в колледже. Отец Владислава также отметил, что у его сына не было друзей — раньше он общался лишь с приятелем детства, но сейчас связь с ним прервалась.

Материалы по теме «Был тихим, спокойным, ходил сам по себе» Студент устроил бойню в крымском колледже. Он убивал всех, кого видел

В целом, он охарактеризовал подростка воспитанным и неагрессивным, но довольно замкнутым человеком. Росляков-старший добавил, что знал об увлечении сына компьютерными играми и оружием. Как сообщает «Пятый канал», Владислав не жил вместе с отцом.

Ранее одногруппники Рослякова рассказали, что у него не было проблем с учебой и другими студентами. Они назвали его тихим и спокойным. Видимых причин для массового убийства у него не было, считают его знакомые.

17 октября учащийся 4 курса колледжа Владислав Росляков заложил самодельную бомбу в столовой этого ученого заведения, а затем устроил стрельбу. Он покончил с собой в библиотеке, при нем обнаружено 150 патронов. Известно о 18 погибших и 74 пострадавших. Предполагаемый преступник получил лицензию на ношение оружия в сентябре после достижения совершеннолетия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!