Стало известно о состоянии раненных в результате массовой бойни в Керчи

Десять пострадавших при взрыве в Керчи находятся в реанимационном отделении, из них пятеро — в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелой коме. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает ТАСС.
Она добавила, что пострадавшие в основном получили ранения от взрыва бомбы с металлическим наполнением. «Все мышцы, все мягкие ткани пострадавших в мелких деталях металлических. Эти мелкие элементы приходится вынимать из печени, из кишечника, из мышц, — рассказала она. — Все пациенты перенесли уже операции здесь в Керчи, причем некоторые разноплановые операции — по ушиванию разрывов внутренних органов, по ушиванию кишечника, и при этом сложнейшие переломы, открытые и закрытые, конечностей».
Министр отметила профессионализм врачей городских больниц, оказавших раненым качественную медицинскую помощь. По ее словам, это помогло спасти много жизней.
Десятерых пострадавших, по ее словам, в течение суток перевезут в Москву. «Если позволит состояние пациентов, а решение будет приниматься с утром в четверг, то их отправят в Национальный исследовательский центр имени Вишневского, детскую клинику профессора Рошаля и другие», — сказала Скворцова, добавив, что еще 12 человек с менее серьезными травмами будут перевезены в Симферополь и Краснодар.
Днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошла серия взрывов и стрельба, жертвами которых стали 18 человек, около 50 получили ранения. Предполагаемый преступник, учащийся четвертого курса Владислав Росляков, покончил с собой в библиотеке. При нем находилось ружье и более 150 патронов.