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Росгвардия возьмет под охрану школы и детсады Керчи

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Возле каждого учебного заведения в Керчи с четверга будут находиться по два вооруженных сотрудника Росгвардии. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Возле каждой школы и детского сада города Керчь с утра будут находиться двое вооруженных сотрудников Росгвардии. Сегодня уже 100 сотрудников выехали из Симферополя по распоряжению штаба, который я возглавляю», — пообещал он во время разговора с журналистами и родственниками пострадавших.

Днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошла серия взрывов и стрельба, жертвами которых стали 18 человек, еще 74 получили ранения. Предполагаемый преступник, учащийся четвертого курса Владислав Росляков, покончил с собой в библиотеке. При нем находилось ружье и более 150 патронов.

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