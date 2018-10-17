Напавший на колледж в Керчи оказался отличником

Напавший на колледж в Керчи Владислав Росляков не имел проблем с учебой и другими студентами. Об этом «Ленте.ру» рассказали его одногруппники.

«Он учился исправно, можно сказать, был отличником. Последние два дня только не появлялся в колледже. Друзей у него особо не было, он общался со всеми понемногу», — сказал учащийся колледжа Ярослав Т.

Другой одногруппник Рослякова, Артем Л., рассказал, что тот всегда был тихим, спокойным, все время ходил сам по себе. Видимых причин для массового убийства у него не было, и никто не думал, что он мог решиться на подобные действия.

По данным Telegram-канала 112, молодой человек жил с матерью, сотрудницей керченского онкологического диспансера. Она не может объяснить действия сына. С отцом Владислава она давно развелась. В данный момент у них дома идет обыск.

Днем 17 октября в техникуме в Керчи произошла серия взрывов и стрельба. Предполагаемый преступник, 18-летний учащийся четвертого курса Владислав Росляков покончил с собой в библиотеке. Национальный антитеррористический комитет заявил о подрыве неустановленной бомбы, специалисты ведомства продолжают искать других возможных организаторов и исполнителей. В город введены военные и бронетехника, власти республики объявили режим чрезвычайной ситуации. По последним официальным данным, погибли 19 человек (с учетом Рослякова или нет, власти не уточняют), около 50 ранены.

Изначально Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям, в том числе «Теракт» (205 УК РФ), однако она затем была переквалифицирована на «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (часть 2 статьи 105 УК РФ).

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