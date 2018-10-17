Появилось видео с места массовой бойни в керченском колледже

В сети появилось видео с места массовой бойни в керченском политехническом колледже. Ролик размещен на Telegram-канале 2ch.

На кадрах, снятых очевидцем на мобильный телефон, видно, как студенты бегут вниз по лестнице, а в это время слышны выстрелы и крики раненых.

Ранее одна из пострадавших во время нападения Владислава Рослякова на керченский колледж первокурсница рассказала «Ленте.ру» о случившемся. По словам 15-летней Насти М., взрыв прогремел во время большой перемены, когда студенты обедали в буфете.

Днем 17 октября в техникуме в Керчи произошла серия взрывов и стрельба. Предполагаемый преступник, учащийся четвертого курса Владислав Росляков, покончил с собой в библиотеке. При нем оказалось ружье и более 150 патронов.

Погибли 18 человек, еще 74 получили ранения. Шесть человек, которые пострадали при взрыве, доставлены в Симферополь.

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