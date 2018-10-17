Раненая студентка рассказала о нападении в керченском колледже

Пострадавшая во время нападения Владислава Рослякова на керченский колледж первокурсница рассказала «Ленте.ру» о случившемся. По словам 15-летней Насти М., взрыв прогремел во время большой перемены, когда студенты обедали в буфете.

«Я зашла внутрь, а дальше — оранжевый свет, громкий звук, и меня отбросило волной. Потом я открыла глаза и увидела подругу, она кричала, везде валялись стекла. Это был словно сон, но я понимала, что не сплю, потому что все чувствовала. Все бежали на улицу, я тоже встала и побежала, хотя у меня вся нога была в крови, синяках и порезах. Как будто что-то схватило и вытолкнуло меня на улицу, наверное, инстинкт самосохранения», — рассказала Настя.

Девушку отвезла в больницу незнакомая женщина, подъехавшая к колледжу. У Насти диагностировали ушиб колена и множественные порезы, в том числе в районе грудной клетки. «Был бы порез больше, меня бы просто уже не было», — сказала студентка.

«Моя подруга лежала рядом на кушетке, вся нога переломана, ей вправляли кости, и она кричала. Когда меня везли на снимок, я снова ее видела, но она уже просто лежала молча. Мы не разговаривали», — продолжила собеседница «Ленты.ру».

По словам Насти, после серии взрывов Росляков поднялся на второй этаж и открыл стрельбу по людям. Он убил 26-летнего завуча и нескольких студентов. «Говорят, что жертв могло быть больше. Он пытался убить какого-то парня, но у него кончились патроны», — отметила девушка.

Жертвами 18-летнего Рослякова стали 17 человек, еще 74 получили ранения, четверо находятся в крайне тяжелом состоянии. По словам очевидцев, у одной из девушек серьезная травма головы, молодому человеку во время взрыва оторвало ногу.

Днем 17 октября в техникуме в Керчи произошла серия взрывов и стрельба. Предполагаемый преступник, учащийся четвертого курса Владислав Росляков, покончил с собой в библиотеке. Национальный антитеррористический комитет заявил о подрыве неустановленной бомбы, специалисты ведомства продолжают искать других возможных организаторов и исполнителей. В город введены военные и бронетехника, власти республики объявили режим чрезвычайной ситуации.

Изначально Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям, в том числе «Теракт» (205 УК РФ), однако затем она была переквалифицирована на «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (часть 2 статьи 105 УК РФ).

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