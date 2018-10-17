В колледже в Керчи нашли еще одну бомбу

В Керченском колледже, где произошел взрыв, нашли еще одно взрывное устройство. Об этом в эфире телеканала РБК сообщил представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский. Где именно оно располагалось, не уточняется.
«Работают на месте взрывотехники, которые изучают обнаруженное взрывное устройство», — рассказал он.
Днем 17 октября в техникуме в Керчи произошла серия взрывов и стрельба. НАК заявил о подрыве неустановленной бомбы. В город введены военные и бронетехника, власти республики объявили режим чрезвычайной ситуации. По последним официальным данным погибли 18 человек, около 50 ранены.
В Следственном комитете установили, что стрельбу в учебном заведении устроил 18-летний студент Владислав Росляков, позднее он покончил с собой.
Первоначально СК возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Теракт» (205 УК РФ), однако позже переквалифицировал его на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (ч.2 ст.105 УК РФ).