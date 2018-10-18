Уточнено количество пострадавших в керченском колледже

В результате серии взрывов и стрельбы в Керченском политехническом колледже пострадали 68 человек, 18 погибли. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия-24».

По ее словам, шесть человек получили амбулаторную помощь, остальные госпитализированы. «Все абсолютно лекарства, препараты крови имеются в достаточном количестве», — отметила министр.

Ранее Скворцова сообщила о состоянии пострадавших в Керчи. Она отметила, что большинство раненых получили увечья от взрыва бомбы с металлическим наполнением. Десять крымчан находятся в реанимации, из них пятеро — в крайне тяжелом состоянии.

17 октября учащийся 4 курса колледжа Владислав Росляков заложил самодельную бомбу в столовой этого ученого заведения, а затем устроил стрельбу. Он покончил с собой в библиотеке, при нем обнаружено 150 патронов. Предполагаемый преступник получил лицензию на ношение оружия в сентябре после достижения совершеннолетия. Изначально сообщалось о 10 погибших и 50 пострадавших.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (часть 2 статьи 105 УК РФ). В Крыму объявлен трехдневный траур.

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