Назван последний запрос керченского стрелка в интернете

Следователи начали изучать компьютер студента Владислава Рослякова, напавшего на колледж в Керчи. Об этом в четверг, 18 октября, сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, его последним поисковым запросом в незакрытой вкладке браузера было: «как изготовить самодельное взрывное устройство».

На жестком диске компьютера Рослякова сохранено много картинок, схем и инструкций СВУ (самодельное взрывное устройство).

Известно также, что за четыре дня до нападения Владислав посетил оружейный магазин и приобрел там 150 патронов 12 калибра. В магазине отметили, что это был не первый его визит. Предполагаемый преступник получил лицензию на приобретение и разрешение на хранение оружия в сентябре после достижения совершеннолетия.

Взрывы и стрельба произошли в Керченском технологическом техникуме 17 октября. Ученик 4-го курса, 18-летний Владислав Росляков взорвал несколько бомб и расстрелял учеников и преподавателей. По последним данным, погиб 21 человек, еще около 50 получили травмы и ранения.

После этого он совершил самоубийство, его тело нашли в библиотеке, рядом обнаружили разрешение на оружие и боеприпасы.

Следственный комитет России (СКР) изначально рассматривал произошедшее как теракт (статья 205 УК РФ), однако затем уголовное дело было переквалифицировано на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (ч.2 ст.105 УК РФ).

Глава Крыма Сергей Аксенов предположил, что стрелок не мог действовать один и поставил перед спецслужбами задачу установить организаторов нападения.

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