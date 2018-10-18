Бабушка и соседи рассказали о странностях и агрессии керченского стрелка

Незадолго до нападения на колледж в Керчи 18-летний Владислав забрал у родственников все свои фотографии. Об этом журналистам «КП.ru» рассказала бабушка студента Таисия Рослякова.

По словам Росляковой, Владислав был нормальным, общительным ребенком, но с возрастом превратился в замкнутого тихоню. «Ничего не рассказывал. В школе учился так себе. А когда ему ноутбук купили, Владика вообще из дома вытянуть на улицу невозможно стало — все время в какие-то игры играл», — рассказала бабушка студента.

По ее словам, в последнее время Владислав вел себя странно — за месяц до случившегося пришел к ней и унес все семейные снимки, после этого забрал свои фотографии у отца. Объяснил, что хочет сделать общий альбом.

Бабушка также отметила, что в общении с родственниками Росляков был отзывчивым и помогал по хозяйству. Говорил, что хочет в армию, после колледжа собирался служить по контракту.

Соседи керченского стрелка, наоборот, рассказали журналистам об агрессии, которую тот проявлял с детства.

«У него была склонность к оружию, постоянно стрелялки. У меня был с ним инцидент, когда попал пульками в ноги», — сказала одна из соседок журналисту RT.

Владислав Росляков совершил нападение на Керченский технологический техникум 17 октября. 18-летний студент взорвал несколько бомб и расстрелял учеников и преподавателей. В результате погиб 21 человек, большинство из них — студенты. Пострадали около 50 человек.

Следственный комитет России (СКР) изначально рассматривал произошедшее как теракт (статья 205 УК РФ), однако затем уголовное дело было переквалифицировано на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (ч.2 ст.105 УК РФ).

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