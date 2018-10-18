Число жертв бойни в колледже Керчи выросло до 21

Число жертв в результате взрыва в колледже в Керчи возросло до 21, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских службах. По данным агентства, умерла одна из попавших в больницу девушек.

«Действительно, 21 (погибший). Еще один пострадавший скончался в стационаре», — подтвердил информацию сотрудник Центра медицины катастроф Крыма.

Взрывы и стрельба произошли в Керченском технологическом техникуме 17 октября. Ученик 4-го курса, 18-летний Владислав Росляков взорвал несколько бомб и расстрелял учеников и преподавателей. После этого он совершил самоубийство, его тело нашли в библиотеке, рядом обнаружили разрешение на оружие и боеприпасы.

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Следственный комитет России (СКР) изначально рассматривал произошедшее как теракт (статья 205 УК РФ), однако затем уголовное дело было переквалифицировано на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (ч.2 ст.105 УК РФ).

Глава Крыма Сергей Аксенов предположил, что стрелок не мог действовать один и поставил перед спецслужбами задачу установить организаторов нападения.

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