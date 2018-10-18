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Опубликовано видео подготовки студента к убийствам в колледже в Керчи

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@112 / Telegram

Камеры видеонаблюдения сняли студента Владислава Рослякова за покупкой боеприпасов в оружейном магазине накануне массового убийства в колледже. Запись в четверг, 18 октября, публикует телеграм-канал 112.

На ней видно, как Росляков рассчитывается с продавцом, забирает тяжелый пакет с боеприпасами, убирает его в черный рюкзак и уходит. В журнале магазина отмечено, что студент совершил покупку 13 октября, то есть, за четыре дня до нападения на колледж. Продавцы рассказали, что он брал 150 патронов 12 калибра.

17 октября учащийся 4 курса колледжа Владислав Росляков заложил самодельную бомбу в столовой учебного заведения, а затем устроил стрельбу. После этого он покончил с собой в библиотеке. Погибли 20 человек, 74 получили травмы и ранения. Предполагаемый преступник получил лицензию на ношение оружия в сентябре после достижения совершеннолетия.

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