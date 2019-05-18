В РПЦ пожалели о насилии при строительстве храма в Екатеринбурге

Русская православная церковь (РПЦ) сожалеет о проявлениях насилия на площадке строительства храма Святой Великомученицы Екатерины в Екатеринбурге, который планируется возвести на месте сквера. Об этом в субботу, 18 мая, на своей странице в Facebook написал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ митрополит Волоколамский Иларион.

«Церковь всегда выступает за мир и согласие в обществе, многое делает для консолидации людей. Церковь готова к диалогу со всеми, в том числе с теми, кто сегодня выступает против инициированных ею проектов», — заявил глава ОВЦС.

По его словам, после возведения храма места для прогулок горожан не станет меньше. «По завершении строительства площадь для прогулок и отдыха значительно увеличится, будут благоустроены площадки для проведения массовых общегородских мероприятий, увеличится количество зеленых насаждений», — заверил представитель РПЦ.

Также, по мнению митрополита, сторонников возведения храма в Екатеринбурге намного больше, чем противников. «Чтобы в целом увидеть соотношение сил, стоит посетить Екатеринбург в "царские дни" (16-17 июля) и посмотреть, сколько людей пройдет пешком 20-километровый путь от места убийства к месту предполагаемого захоронения царской семьи», —написал священник.

Он напомнил, что 2018 году этим маршрутом вместе с патриархом прошло более 100 тысяч человек. «Ни одна сила, оппозиционная церкви, не наберет и десятой части этого количества на свои протестные акции», — считает глава ОВЦС.

Ранее в субботу стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил жителям Екатеринбурга обсудить альтернативные площадки для строительства храма. При этом мэрия согласилась провести по этому вопросу независимый опрос. Отмечалось, что согласно данным предыдущих опросов, большинство жителей относятся к строительству храма равнодушно.

Протесты против строительства собора Святой Екатерины, который чиновники хотят построить к празднованию 300-летия Екатеринбурга в 2023 году, начались 13 мая и длятся уже несколько дней. Активисты прорывались на стройплощадку, происходили столкновения с охранниками и силовиками. 30 человек приговорены к административным арестам от двух до 15 суток, полиция ходит по учебным заведениям в городе и проводит с учащимися профилактические беседы.

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