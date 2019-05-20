Жители еще одного российского города добились заморозки строительства в сквере

В Челябинске по распоряжению мэра Владимира Елистратова заморозили строительство часовни в университетском сквере. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

Глава города пообещал изучить опыт Екатеринбурга и мнение местных жителей. Только после этого будет принято окончательное решение о строительстве часовни на территории Южно-Уральского государственного университета.

18 мая сообщалось, что жители российских городов начали устраивать акции протеста против застройки скверов вслед за митингом в Екатеринбурге. Так, в Челябинске появились недовольные строительством часовни в университетском сквере. Активисты предположили, что из-за застройки парка разгорится серьезный конфликт.

В Екатеринбурге протесты против строительства собора Святой Екатерины начались 13 мая и длятся уже несколько дней. Активисты прорывались на стройплощадку, происходили столкновения с охранниками и силовиками. 30 человек приговорены к административным арестам на срок от 2 до 15 суток, полиция ходит по учебным заведениям в городе и проводит с учащимися профилактические беседы.

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