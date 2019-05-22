Россияне 28 раз протестовали против строительства храмов за пять лет

В России против строительства храмов протестовали в 28 российских городах 25 регионов России. Об этом в среду, 22 мая, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на результаты мониторинга СМИ от компании «М 13».

Самыми освещаемыми эксперты сочли акции в Екатеринбурге, где жители выступили против возведения храма на месте сквера: уральцам было посвящено 58 процентов всех публикаций о протестах против строительства соборов.

Вторым по вниманию в СМИ стала ситуация вокруг строительства храма в московском парке «Торфянка» в 2015-2016 годах. Журналисты посвятили ей 17 процентов всех публикаций. Причем о протестах в Екатеринбурге и вокруг парка «Торфянка» чаще сообщали федеральные издания (63 против 37 процентов публикаций на региональном и местном уровне).

Что касается митингов против строительства храмов в остальных городах России, то на них обычно приходится менее 25 процентов всех публикаций, и, как правило, их освещают региональные и местные СМИ (58 против 42 процентов публикаций на федеральном уровне).

В результатах мониторинга также указано, что в новостях чаще показана позиция противников строительства: их повестке посвящен 61 процент публикаций. Позицию региональных властей освещали в 27 процентах случаев, в 9 процентах речь шла о позиции федеральной власти, а мнение структур РПЦ упоминалось в 3 процентах всех материалов.

Акции протеста против строительства собора Святой Екатерины, который планируют возвести к празднованию 300-летия Екатеринбурга в 2023 году, начались 13 мая. Горожане прорывались на охраняемую территорию с требованием сохранить сквер, валили забор на стройплощадке, происходили столкновения с охранниками и силовиками. 30 человек приговорили к административным арестам от 2 до 15 суток.

В 2015-2016 годах митингующие против храма в столичном парке «Торфянка» останавливали строительную технику и вступали в потасовки. В итоге московская градостроительно-земельная комиссия признала возведение храма нецелесообразным.

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