Шнуров объявил о смерти рэп-баттлов

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что жанр рэп-баттла умер. Его слова в понедельник, 3 июня, передает РИА Новости со ссылкой на журнал Петербургского международного экономического форума, опубликовавшего интервью с музыкантом.

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Артист назвал словесные поединки хип-хоп-исполнителей неинтересным зрелищем. «Мне кажется, что этот жанр уже умер. Скоропостижно скончался, как в свое время риторические бои в Риме. Как зрелище это неинтересно. Как выяснение отношений и сопоставление понятий — я не думаю, что в рамках баттла это в принципе возможно», — заявил Шнуров.

В августе 2017 года музыкант написал стихотворение, в котором посетовал на победу хип-хоп-исполнителя Гнойного над Оксимироном в рэп-баттле. Несколькими месяцами ранее Шнуров вместе с телеведущим Иваном Ургантом снялся в пародии на словесные поединки, которые проводит платформа Versus Battle.

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