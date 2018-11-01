Генпрокурора попросили запретить рэп-концерты и баттлы в России

Генерального прокурора России Юрия Чайку попросили не допускать проведения в стране выступлений рэперов. С таким обращением выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, передает РИА Новости в четверг, 1 ноября.

Чиновник предложил запретить официальные концерты и «псевдомузыкальные собрания» до тех пор, пока не наступит «нормализация ситуации в молодежной среде». По его словам, «многие музыкальные композиции, пользующиеся популярностью у молодежи, открыто пропагандируют суицид, наркоманию, сатанизм, экстремизм и даже содержат призывы к измене Родине».

«Особую обеспокоенность среди населения вызывает такое музыкальное направление, как рэп, — тексты современных рэперов изобилуют нецензурной лексикой, экстремистскими оборотами и вызывают вражду среди граждан», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что рэп-батлы — самое мрачное явление в молодежной рэп-культуре. «Такие собрания, как правило, становятся площадками для конфликтов, драк, распространения наркотиков и запрещенных законом предметов. Часто такие встречи проходят нелегально. Итогом таких встреч и собраний становятся десятки искалеченных мальчишек и девчонок», — пояснил Петров.

В октябре активистка пожаловалась в прокуратуру Екатеринбурга на рэпера Face, потребовав запретить проведение в городе его концерта. Причиной возмущения стало наличие мата в композициях музыканта. Ранее в том же месяце прокуратура Нижегородской области запретила выступления ряда исполнителей из-за нецензурных песен в репертуаре. Среди музыкантов оказались Монеточка, Элджей и Jah Khalib.

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