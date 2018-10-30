Обвинившая Оксимирона в бойне в Керчи активистка написала донос на рэпера Face

Общественная активистка Евгения Чудновец обратилась в прокуратуру Екатеринбурга с просьбой запретить проведение в городе концерта хип-хоп-исполнителя Ивана Дремина, более известного как Face. Об этом она рассказала в Facebook во вторник, 30 октября.

«Отправила донос, ой простите, обращение, в прокуратуру города Екатеринбурга. "Прошу вас принять меры по отмене концерта рэпера FACE, который должен состоятся 6 ноября 2018 года"», — написала Чудновец.

Активистка объяснила просьбу наличием мата в композициях музыканта. «Дети потом напевают такие песни, ходят к нему на концерты, прыгают под его "хит" "Бургер", вступают в его фан-клубы, пишут матерные комментарии в группах в соцсетях, посвященных этому горе-исполнителю совсем не культурных песен», — посетовала она.

Чудновец подчеркнула, что подобные отмены концертов произошли в Нижегородской области, где прокуратура запретила выступления пяти исполнителей из-за наличия в их репертуаре нецензурных песен. Под запрет попали Монеточка, Элджей, Ганвест, Jah Khalib и Matrang. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку, установившую, что на еще не произошедших мероприятиях «исполнены композиции, содержащие нецензурную брань, а также иную запрещенную для распространения среди детей информацию». В отношении организаторов концертов были возбуждены административные дела.

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26 октября группа юристов из Казани обнаружила связь между бойней в Керчи и песней рэпера Face «Бургер». Они потребовали удалить композицию из-за строчки «Ты базаришь за стрелков, но в школе ты был лохом».

Ранее в том же месяце Чудновец назвала рэпера Оксимирона причастным к произошедшему в Керчи. По ее словам, трек музыканта «Последний звонок» и клип на него спровоцировали керченского стрелка. Активистка предложила удалить или переписать песню.

17 октября 18-летний студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков подорвал в столовой учебного заведения самодельную бомбу, после чего стал расстреливать учеников и преподавателей, а затем покончил с собой. Погибли 20 человек (стрелок в их число не входит), еще более 70 пострадали.

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