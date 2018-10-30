Культура
 
Последние новости
«Адмирал Кузнецов» получил пятиметровую пробоину
Уилл Смит с женой высказались о свингерстве
Пьяный российский полицейский на спор выстрелил себе в голову
Лозунг «Можем повторить!» навеял Познеру мысли о безмозглых мерзавцах
Фанаты нашли врага в «Реале»
В российском регионе открыли первый бассейн для женщин
На Украине завели дело за вербовку оппозиционного журналиста агентом СБУ
Эрдоган пообещал уничтожить террористов в Сирии
Американка объелась блинами насмерть
Маск стал «никем» в Tesla
Новости партнеров

Обвинившая Оксимирона в бойне в Керчи активистка написала донос на рэпера Face

Перейти в «Мою Ленту»
Иван Дремин

Общественная активистка Евгения Чудновец обратилась в прокуратуру Екатеринбурга с просьбой запретить проведение в городе концерта хип-хоп-исполнителя Ивана Дремина, более известного как Face. Об этом она рассказала в Facebook во вторник, 30 октября.

«Отправила донос, ой простите, обращение, в прокуратуру города Екатеринбурга. "Прошу вас принять меры по отмене концерта рэпера FACE, который должен состоятся 6 ноября 2018 года"», — написала Чудновец.

Активистка объяснила просьбу наличием мата в композициях музыканта. «Дети потом напевают такие песни, ходят к нему на концерты, прыгают под его "хит" "Бургер", вступают в его фан-клубы, пишут матерные комментарии в группах в соцсетях, посвященных этому горе-исполнителю совсем не культурных песен», — посетовала она.

Чудновец подчеркнула, что подобные отмены концертов произошли в Нижегородской области, где прокуратура запретила выступления пяти исполнителей из-за наличия в их репертуаре нецензурных песен. Под запрет попали Монеточка, Элджей, Ганвест, Jah Khalib и Matrang. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку, установившую, что на еще не произошедших мероприятиях «исполнены композиции, содержащие нецензурную брань, а также иную запрещенную для распространения среди детей информацию». В отношении организаторов концертов были возбуждены административные дела.

26 октября группа юристов из Казани обнаружила связь между бойней в Керчи и песней рэпера Face «Бургер». Они потребовали удалить композицию из-за строчки «Ты базаришь за стрелков, но в школе ты был лохом».

Ранее в том же месяце Чудновец назвала рэпера Оксимирона причастным к произошедшему в Керчи. По ее словам, трек музыканта «Последний звонок» и клип на него спровоцировали керченского стрелка. Активистка предложила удалить или переписать песню.

17 октября 18-летний студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков подорвал в столовой учебного заведения самодельную бомбу, после чего стал расстреливать учеников и преподавателей, а затем покончил с собой. Погибли 20 человек (стрелок в их число не входит), еще более 70 пострадали.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Предыстория: Прокуроры запретили петь Монеточке и Элджею
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Прокуроры запретили петь Монеточке и Элджею
Юристы нашли связь между хитом рэпера Face и бойней в Керчи
Рэпера Оксимирона назвали виновником массового убийства в Керчи
Другие материалы рубрики
Культура00:0127 октября

Последнее искушение премьера

Кино недели: эскортницы для Берлускони, Цыганов в юбке, постельная жизнь троллей
14:54Сегодня

Уилл Смит с женой высказались о свингерстве

14:05Сегодня

В Москве бесплатно выступит Джо Класселл

11:40Сегодня

Актриса из «Людей Икс» снялась голой и пожаловалась на домогательства

Культура00:0329 октября

«Мужик сосредоточенно копается в офисной женщине»

Он сходил на секс-вечеринку в России и оказался среди вялых членов и пивных пуз
00:56Сегодня

Прокуроры запретили петь Монеточке и Элджею

09:46Сегодня

Умер актер и режиссер Марат Арипов

23:1329 октября

В Новом Орлеане застрелили рэпера Young Greatness

Культура22:3027 октября

«Толерантность заканчивается там, где начинается чужая боль»

Главный писатель Израиля о сходстве Льва Толстого с раввином, любви и садизме
13:4022 октября

На крыше в Москве пройдет фестиваль Life and Death

20:4129 октября

В Москве выступит украинская группа SunSay

18:1729 октября

Лидер Rammstein оценил подаренный ему в Москве бюст Ленина

Россия
Тайный суд
Почему судебные процессы в России все чаще проходят за закрытыми дверями
Один человек пропал после ЧП с плавдоком во время ремонта «Адмирала Кузнецова»
Должникам пришлют СМС вместо коллекторов
Пожилую россиянку посадили в СИЗО за угрозы молодому следователю
«Столько нищеты не видела даже в Сирии»
История сирийки, переехавшей в Россию и решившей все тут изменить
Наводнение на Кубани
Вода сносит людей, машины и мосты
Госдума и Совет Федерации отказались уезжать из центра Москвы
Все материалы
Мир
Мирный кратом
Американцы нашли замену героину. Ею лечатся даже дети
Японцев заставят заплатить за эксплуатацию корейцев во время войны
Трамп отправит тысячи солдат на границу с Мексикой
Трамп определил рамки своего национализма
Американские солдаты выпили все пиво в Рейкьявике
«Молодому льву простят и убийство»
 
Сирийский конец
Водка, кальян и техно: как живет Дамаск после войны
Все материалы
Бывший СССР
«Монополия власти приводит к застою и развращению»
Бывший президент Армении попал под следствие и вернулся в политику. Зачем?
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Мадам, «Шишки» и друзья опального Мишки
Грузию возглавят любители Саакашвили или марихуаны. Будет весело
Россиян предостерегли от поездок на Украину
На Украине завели дело за вербовку оппозиционного журналиста агентом СБУ
В Польше задумались о замене украинцев белорусами
Украинский МИД призвал граждан отказаться от российских паспортов
Все материалы
Экономика
Сыровато
Россия накормит костромским сыром весь мир. Он еще не знает, что его ждет
В Москве обсудили будущее персонализированной медицины
Власти задумались о судьбе сараев и заборов
В России подорожает пиво
Российский олигарх собрал деньги с американцев за марихуану
Кубинцев пересадят на Lada
Определены самые надежные в мире автомобили
Все материалы
Силовые структуры
Место убийства Константина Ключевского и Евгения ЖароваОднажды в Забайкалье
Три бандита из 90-х стали депутатами. Но в наши дни им припомнили 14 убийств
Анатолий Москвин«Я считал, что они живые — просто временно мертвые»
Он делал кукол из тел детей, кормил и развлекал их. Теперь его отпускают на волю
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Полицейские заложили взрывчатку в Калининграде и пошли под суд
Суд отказался смягчить приговор осужденному за мак на огороде ветерану
Стрелявший из травмата чиновник Минфина оказался защитником беременной жены
Ивановского маляра задержали за изнасилование и убийство четырех женщин
Все материалы
Наука и техника
Священник окропляет верующих святой водой в Страстную пятницу. Славянск, Донецкая область Украины, апрель 2014 г.«В Киеве не хотят насилия»
Украина бросает Россию ради независимой церкви. Кто в этом виноват?
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Скрытый мир
Эти загадочные существа прячутся от человека, но живут рядом с ним
Раскрыт новый способ уничтожения рака
«Адмирал Кузнецов» не пострадал из-за аварии плавучего дока
Россия запустит спутник с мобильного ракетного комплекса
Крупнейший в мире плавучий док затонул во время ремонта «Адмирала Кузнецова»
Все материалы
Спорт
«Он уничтожит Хабиба»
Непобедимый американец рвется в UFC. Ему нужен пояс Нурмагомедова
Российский футболист забил два абсолютно одинаковых гола с разницей в семь лет
«Реал» объяснил увольнение главного тренера
Партнерский материал
«Класико» без классиков и безжалостный «Манчестер Сити»
Лучшие ставки на «Барселону», ЦСКА и «Тоттенхэм»
Роналду раскрыл имя главного виновника его ухода из «Реала»
Кокорину и Мамаеву напророчили стать звездами тюремного футбола
Лукашенко поделился секретами спорта для мужиков
Все материалы
Культура
«Чувствовалось, что за вами наблюдают, если не следят»
Как Дэвид Боуи ехал в Москву через всю Сибирь
Последнее искушение премьера
Кино недели: эскортницы для Берлускони, Цыганов в юбке, постельная жизнь троллей
«Мужик сосредоточенно копается в офисной женщине»
Он сходил на секс-вечеринку в России и оказался среди вялых членов и пивных пуз
Уилл Смит с женой высказались о свингерстве
Обвинившая Оксимирона в бойне в Керчи активистка написала донос на рэпера Face
Актриса из «Людей Икс» снялась голой и пожаловалась на домогательства
Умер актер и режиссер Марат Арипов
Все материалы
Интернет и СМИ
Не твое дело
Мужчины захватили власть над интернетом. Женщинам в нем не место
Назойливые фанаты заставили журналистку уменьшить грудь
Любитель науки решил три дня прожить без воздуха и потерпел фиаско
Уволенную за расизм журналистку позвали на Первый канал
Журналист предложил убивать веганов и «зашел слишком далеко»
Отличить кота от ворона на картинке оказалось нелегкой задачей
«Смотрите, что они вытворяют!»
Снимки обнаженных девушек наводнили спортивные издания. Что с этим не так?
Все материалы
Ценности
Кровавые денди
Как одевались самые опасные и жестокие преступники Лондона
Саэд Эль-Ашкар«Наша цель — дать покупателю лучшие впечатления от шопинга»
Как H&M изменил систему потребления и начал менять мир
Уинстон ЧерчилльЗверский аппетит
Фуа-гра, сигары и коньяки: Черчилль ни в чем себе не отказывал во время войны
Бывшая жена Гуфа увеличила грудь и пожалела
Найден способ ходить на каблуках без боли
«Голая» женщина сконфузила покупателей в супермаркете
Купальники adidas оказались опасны для жизни
Все материалы
Путешествия
«Не ходи туда! Тебя там прибьют!»
Что случилось с москвичом в злачных местах Владивостока
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Партнерский материал
Вкус трех миров
Вино, суп и морепродукты. Что едят и пьют в Словении
Обладатель билета на разбившийся Boeing попал в пробку и избежал смерти
Блогер Соболев предложил назвать столичный аэропорт именем Ломоносова
Пассажир упавшего в Индонезии самолета успел отправить жене селфи перед смертью
Россиянку изнасиловали в Индии
Все материалы
Из жизни
«Квартиры здесь обычно не больше комнаты в общаге»
Рассказ россиянки о жизни в Лондоне
«Я уже давно не жалею себя»
Эта женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
12 лет рабства
Она раздевает своего парня и издевается над ним. Но он не уходит
Американка объелась блинами насмерть
Соседи с палкой спасли женщину от четырехметрового крокодила
Ныряльщик нашел на дне целый внедорожник с ключами в замке зажигания
Все материалы
Тест обновленного Kia Sportage
У самого популярного кроссовера в классе наконец-то появилась версия с мотором 2.4 GDI
Самые ненадежные автомобили
Рейтинг самых ненадежных автопроизводителей и их самые проблемные модели
Не узнаю вас в гриме
Пикап, М-пакет и версия 6x6 — шесть неожиданных образов нового кроссовера BMW X7
Автопилот — что нового?
Когда мы все поедем на беспилотных автомобилях и при чем здесь видеоигры?
Американцы построили карбоновый Dodge Charger с двигателем от «Демона»
Kia рассказала о замене седана Quoris для России
Ford Edge ST приспособили для съемки автомобильных погонь
Все материалы
Дом
Метр перемен
Россияне сметают жилье в подешевевших новостройках. Когда это закончится?
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
«Пусть говорят, что я зажралась»
Она купила квартиру в Подмосковье, но не хочет в ней жить
Названы регионы России с активно переезжающим в Москву населением
Названы города мира с самым дорогим жильем
Типовое жилье в Москве предложили арендовать за 100 тысяч рублей в месяц
Квартирное мошенничество на 200 миллионов рублей раскрыли в Москве
Все материалы