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Сварщик-алкоголик покорил блогершу на «Давай поженимся!»

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Бэлла и Эдуард

Блогерша Бэлла пришла на программу «Давай поженимся!» к 34-летнему сварщику из Ангарска Эдуарду. Мужчина рассказал, что был влюблен в звезду Instagram Иришку и из-за этого начал злоупотреблять алкоголем, но теперь намерен найти возлюбленную. Выпуск опубликован на сайте Первого канала.

Эдуард ранее уже приходил на передачу ради знакомства с Иришкой. Мужчина рассказал, что завел ради нее аккаунт в Instagram и повесил множество фотографий женщины у себя в доме. В эфире от 18 ноября показали обращение Иришки, в котором она сказала, что «любит только одного» и показала на Пашку.

«Из него можно сделать такую коллаборацию. Я могу его прокачать», — заметила Бэлла после того, как Эдуард рассказал о желании стать блогером. Она подчеркнула, что «повысит его блогерские способности» и рядом с ним будет звездой. При знакомстве с мужчиной блогерша сказала, что он «научится просыпаться под ее стихи».

Ведущая Лариса Гузеева предложила 27-летней девушке, которая работает мастером перманентного макияжа, прочитать одно из своих стихотворений. Однако Бэлла расплакалась и ушла из студии. На это Гузеева заметила, что «слезы пьянчужек — копеечные». Вернувшись, Эдуард и Бэлла вместе станцевали на сцене под песню «Алкоголичка» Артура Пирожкова. В конце программы сварщик и начинающий блогер выбрал именно Бэллу. «Спелись», — заключил он.

В комментариях к выпуску на YouTube зрители раскритиковали «Давай поженимся!» за такой выбор участников. Пользователи назвали выпуск «Шоу алкашей» и удивились, что Первый канал показывает «такое дно». Irina Stroh иронично написала, что в эфир пришли «"самые отборные" дамы».

Дикая Иришка вместе с Безумным Пашей и Олегом Монголом снимают видео для Instagram. Фрик-блогеры из Хакасии употребляют алкоголь, ссорятся или дерутся. В марте 2019 года Пашка сделал Иришке предложение.

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