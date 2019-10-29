Жених-спайдермен пришел на «Давай поженимся!» и раздал людям деньги

Житель Новороссийска по имени Сергей пришел на передачу «Давай поженимся!» на Первом канале в образе Человека-паука и подарил всем, кто находился в студии, деньги. Выпуск программы доступен на сайте телеканала.

Сергей признался, что костюм Человека-паука — его «вторая жизнь». Он рассказал, что часто ходит по улицам Новороссийска в образе супергероя и общается с людьми. «Дети, взрослые, все рады мне, и я от этого счастлив», — заявил он.

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Одна из невест, Тиффани Бугатти, в соответствии с правилами программы подготовила жениху сюрприз, в котором поучаствовал и сам Сергей. «И у тебя, и у меня проблемы все в жизни из-за денег. Я хотела бы избавить мир от этой грязи», — объяснила смысл сюрприза девушка перед выступлением, обратившись к мужчине.

Тиффани переоделась в костюм кошки и вместе с Сергеем в образе Человека-паука подкралась к сидящему на сцене человеку в костюме Дональда Дака. Девушка с женихом-спайдерменом отобрали у него ящик с деньгами. Затем Тиффани осыпала себя деньгами, а Сергей закричал: «Эти все деньги я дарю всем!»

Ранее одним из женихов на передаче «Давай поженимся!» стал блогер Олег Монгол. Он исполнил танец под песню Life певицы Zivert, во время которого Гузеева перекрестилась. Пользователи соцсетей писали, что у них появился новый кумир, и называли блогера легендой.

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