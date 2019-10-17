Гарик Харламов «пострелял» по участникам «Давай поженимся»

garikkharlamov / Instagram

Резидент Comedy Club Гарик Харламов смонтировал видео, в котором он «пострелял» по участникам телепередачи «Давай поженимся». Юмористический ролик опубликован в его Instagram-аккаунте.

Для видео комик использовал кадры из программы Первого канала и сцену из культового фильма Люка Бессона «Леон». По сюжету наемный убийца, которого играет Жан Рено, учит Матильду в исполнении Натали Портман стрельбе из винтовки. «В кого мне стрелять?» — спрашивает девочка. Леон ей отвечает: «В кого хочешь».

Однако в прицеле оружия, в отличие от кинокартины, оказались участник и ведущие шоу «Давай поженимся». Затем они смотрят на то, как потенциальный жених в красной рубашке исполняет танец в студии программы. Пользователи в комментариях положительно оценили такой юмор Харламова. Ролик посмотрели более миллиона раз.

Ранее резидент Comedy Club показал свое перевоплощение в ведущую Ларису Гузееву. Для этого юморист воспользовался приложением Gradient.

Харламов неоднократно высмеивал «Давай поженимся» в Instagram. Сваха из передачи Роза Сябитова в ответ критиковала его за пародии. По ее мнению, они оскорбляют героев шоу с трагической историей.

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