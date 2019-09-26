Интернет и СМИ
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
В ДНР отказались от услуг белорусских миротворцев
В Гидрометцентре назвали работающие погодные приметы
Пьяный российский турист провалился через крышу бара
Банки захотели получать данные россиян без спросу
Россиянка сломала сыну руку за ошибки в домашнем задании
За обвиняемого в педофилии российского священника заступились его приемные дети
Лукашенко раскрыл роль Януковича в ухудшении отношений между Россией и Украиной
Объяснена природа тысячелетних мегаструктур
Лукашенко рассказал о попросившем помощи Зеленском
Новости партнеров

Враждующий с Гузеевой Харламов обнаружил сходство с ней

Перейти в «Мою Ленту»
Гарик Харламов

Резидент Comedy Club Гарик Харламов показал свое перевоплощение в ведущую программы «Давай поженимся» Ларису Гузееву с помощью набирающего популярность приложения Gradient. Он опубликовал в Instagram коллаж из четырех фото, на которых показан процесс его постепенного превращения в Гузееву.

Харламов стилизовал пост под интерфейс приложения Gradient, новая функция которого позволяет узнать, на кого из знаменитостей больше всего похож человек. Комик подписал публикацию словами «Я знал!».

Я знал !

Фото опубликовано @garikkharlamov

Он также прикрепил к посту реальные скриншоты из приложения, судя по которым он похож и на французского футболиста Блеза Матюиди (Blaise Matuidi), и на актера Мэтта Дэймона (Matt Damon), и на певца Боба Марли (Bob Marlie).

Подписчиков рассмешил пост Харламова, а некоторые из них отметили реальное сходство комика с ведущей. «А вот знает ли она, на кого похожа. Считаю, это "Оскар"! За самое эффектное перевоплощение», — писал один из юзеров.

Харламов неоднократно высмеивал «Давай поженимся» в Instagram. В июле 2019 года сваха из передачи Роза Сябитова раскритиковала резидента Comedy Club за его пародии, так как, по ее мнению, они оскорбляют героев шоу с трагической историей. В ответ на ее слова Харламов опубликовал очередную пародию на передачу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Галкин превратился в Собчак
Comedy Club показал пародию на лицемерие российского телевидения
В состаривающем российском приложении нашли угрозу для американцев
Создатели российского приложения FaceApp ответили на обвинения в угрозе США
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:10Сегодня

«Иногда я сама не верю, что это было правдой»

Отчаявшиеся пары пытаются усыновить детей в Instagram. За это над ними жестоко издеваются
12:03Сегодня

Галкин превратился в Собчак

10:50Сегодня

Люди нашли среди знаменитостей своих двойников и изумились

09:51Сегодня

Мужчина потроллил ведущего в прямом эфире и рассмешил его

Интернет и СМИ00:0311 сентября

«Сделал мое детство и деградировал»

«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
08:10Сегодня

Найден новый способ взломать аккаунт в Instagram

08:08Сегодня

В сети высмеяли выражение лица Зеленского при упоминании Путина

06:22Сегодня

Звезда реалити опубликовала фото полуголой дочери и попала под шквал критики

Интернет и СМИ00:06 3 сентября

«Я бы хотел снять только одного человека — Путина»

Легендарный фотограф — о встрече с Хрущевым и Брежневым и давней любви к России
01:12Сегодня

Илон Маск отреагировал на доставший его за океаном вопрос-мем

23:5825 сентября

Соловьев призвал ввести санкции против Украины после выступления Зеленского

21:0225 сентября

Мужчина предпочел умершего философа жене и поставил под угрозу свой брак

Россия
В Гидрометцентре назвали работающие погодные приметы
Российскую делегацию не пустили на сессию Генассамблеи ООН
Десятерым политикам не выдали американские визы. Россия назвала это «возмутительной акцией»
За обвиняемого в педофилии российского священника заступились его приемные дети
«История подвержена манипуляциям»
Россия столетиями переписывала свое прошлое. Что в нем пытались скрыть?
Россиянка сломала сыну руку за ошибки в домашнем задании
«Вопрос в том, сколько государство готово за это платить»
В России пересмотрят правила выдачи бесплатных лекарств. К чему готовиться россиянам?
Мутко отчитался по обращениям подтопленцев к Путину
Все материалы
Мир
Умер Жак Ширак
«Самый опасный момент — когда жертва решает уйти»
Психологи, адвокаты и миллионы долларов — как помогают жертвам насилия в США
Китай обвинил США в организации протестов в Гонконге
«Если вы сможете заняться этим вопросом...»
Полная расшифровка разговора Зеленского и Трампа, ставшая поводом к импичменту
Лавров рассказал о планах передать Донбасс Украине
Дональд ТрампВ США начали импичмент Трампа
Впереди расследование, но власть президент, скорее всего, сохранит
В Норвегии загорелось и утонуло российское судно с аммиаком на борту
Все материалы
Бывший СССР
В ДНР отказались от услуг белорусских миротворцев
«Мне комфортнее в русской тусовке»
В Литве пугают студентов, уезжающих учиться в Россию. Молодежь это не останавливает
Лукашенко отказался делать русский язык яблоком раздора
«Сбросить колониальное иго»
Как Советская армия заставила Армению покинуть СССР
Лукашенко раскрыл роль Януковича в ухудшении отношений между Россией и Украиной
Лукашенко решил помириться с американцами
Конфликт США и Белоруссии продолжался 10 лет. Их сблизила проблема Украины
Лукашенко рассказал о попросившем помощи Зеленском
Все материалы
Экономика
Банки захотели получать данные россиян без спросу
«С российской экономикой не все так просто и понятно»
Главный экономист европейского банка — о роли России в мире, кризисе и жизни под санкциями
Huawei объединился с Россией вокруг российской операционной системы
«В процессе обучения тревожность снижается»
Директор Академии Worldskills Russia о подготовке предпенсионеров
Американские свиньи помогут Китаю справиться с дефицитом
Генерал Мяу
О том, как любовь к котикам благотворно способствует самореализации
В Госдуме оценили идею платить «домохозяйкам»
Все материалы
Силовые структуры
Российский следователь угоняла машины мертвых
Хосе Антонио Ледесма Шепотте«Это не наркотики, а лекарство от шамана»
Россиянин заказал снадобье у перуанского целителя. Его посадили за контрабанду наркотиков
Список имущества российского чиновника-коррупционера зачитывали десять часов
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
В Белоруссии впервые лидера воров в законе освободили по амнистии
Евгений и Елена Крайновы«Я убил Ивана — и тебя убью»
Муж и жена взяли больных детей из детского дома ради денег, а потом расправились с ними
Две девушки изнасиловали юношу из-за сломанного iPhone
Все материалы
Наука и техника
Объяснена природа тысячелетних мегаструктур
Рабы системы
Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?
Названа неожиданная опасность чая
«Черная тень войны»
Как Германия устроила морское побоище и изменила будущее подводного флота
Решена загадка самых древних существ на Земле
Вопреки всему
Huawei показала телефоны с четырьмя камерами. Что будет с китайским гигантом
Раскрыта тайна потерянного города инков
Все материалы
Спорт
В МВД рассказали о благодарностях фанатов «Спартака» после матча взаперти
Олег Коротаев«Не везло ему по жизни»
Советский боксер мог заработать миллионы в США. Но ушел в криминал и погиб от рук киллера
Устроивших пьяный дебош на ЧМ российских боксеров накажут
Мария Ласицкене«Надеешься на хорошее, а получаешь…»
Российских легкоатлетов опять оставили без флага. В мире разгорается новый допинг-скандал
Фанатов «Спартака» оградили решеткой и заперли на стадионе
«Хотелось провалиться сквозь землю»
Триумф «Ливерпуля», голевая феерия «Манчестер Сити», черная полоса МЮ — главное в АПЛ
Менеджер Нурмагомедова рассказал о планах бойца
Все материалы
Культура
Эштон Кутчер отреагировал на заявления Деми Мур об изменах и групповом сексе
Главная новая музыка
Манчестерский рок, тропический хаус и блюзовая психотерапия
Брэда Питта заподозрили в романе с целительницей
Диана Вишнева в роли Татьяны Лариной в сцене из балета «Татьяна»«Это постоянная боль, боль и дисциплина»
Балерина Диана Вишнева о языке тела, стертых ногах и толковании сновидений
Звезду «Шапито-шоу» избил московский таксист
Клоуны и богоборцы
Главные образы и типажи современной Америки в 10 новейших фильмах
Фотограф неожиданно достал пенис перед рэпершей Карди Би в ходе фотосессии
Все материалы
Интернет и СМИ
Галкин превратился в Собчак
«Иногда я сама не верю, что это было правдой»
Отчаявшиеся пары пытаются усыновить детей в Instagram. За это над ними жестоко издеваются
Люди нашли среди знаменитостей своих двойников и изумились
«Рынок получат верные дилеры»
 
Мужчина потроллил ведущего в прямом эфире и рассмешил его
Внутренняя империя
Этот фотограф обошел российские задворки и обнаружил места, которые узнает каждый
Найден новый способ взломать аккаунт в Instagram
Все материалы
Ценности
Неказистая походка модели на подиуме испугала зрителей
Леопард против зебры
Легендарная Джей Ло, БДСМ и листья на голове: как прошла неделя моды в Милане
Поженившиеся в нижнем белье люди взволновали пользователей сети
«При нем вся страна сидела на пороховой бочке»
Таинственный замок и магия чисел: роскошная жизнь Павла I
Жена Зеленского впечатлила пользователей сети своим нарядом
Британский шик
Шипы, челюсти и золото: как прошла неделя моды в Лондоне
Актер вышел в свет в костюме «проститутки» и был поднят на смех
Все материалы
Путешествия
Число пострадавших из-за жесткой посадки лайнера в России выросло вдвое
«Они набивали пакеты всем, что казалось съедобным»
Как россиянка мечтала попасть на португальский пляж, а оказалась в пугающем гетто
Жители самой безопасной страны вернули туристу потерянный им телефон спустя год
«Они презрительно целились в людей из АК-47»
Малярия, автоматы и попрошайки: как россиянин добрался до Танзании
Авиакомпания унизила мусульманку отказом пускать в самолет в хиджабе
«Забери меня, пожалуйста, в свою страну»
Россиянин добрался до столицы Замбии и обнаружил грязь, нищету и счастливых детей
Пассажиры загоревшегося в российском аэропорту самолета рассказали об инциденте
Все материалы
Из жизни
«Честный» чиновник прятал в подвале тонны золота
«Я хочу стать кенгуру и ускакать от всех»
История россиянки, которая перебралась в Австралию и увидела ее с неприглядной стороны
Обнаружена родившаяся в XIX веке москвичка
«Кончится тем, что про это снимут сериал»
Сироту с Украины приютили в США, но бросили. В ней заподозрили взрослую карлицу-психопатку
Банкирша бросила объедаться шоколадом и похудела на 14 килограммов
«Юным девочкам стоит быть очень осторожными»
История модели из России, которая добилась успеха в США
Ребенок сломал ногу на колесе обозрения
Все материалы
Электромобили: начало
Избранное на Моторе: массовые электрокары, едва не изменившие мир
Тестируем Volvo XC90 на Кольском полуострове
Проверяем, на что способен шведский кроссовер на бездорожье за Полярным кругом
История Bentley Blower
Что нужно знать о спорткаре, получившем второй шанс спустя 90 лет?
Автомобили с лучшими мультимедийными системами
Корейские и немецкие модели заняли практически всю рейтинговую таблицу J.D. Power
В России нашли Lada Priora с пробегом миллион километров
УАЗы научат заводиться со смартфона
Ford добавил роскоши внедорожнику Expedition
Все материалы
Дом
Россиянам запретят курить на балконах
Это фиалка, братан
Двадцать вещей, которых не должно быть в приличном доме
Названы районы Москвы с самыми дешевыми комнатами
«В голове крутилось: это конец»
Как валютная ипотека превратила жизнь россиянки в кошмар
Россияне отвернулись от Испании
Гиблое дело
Пенсионерка создала кукольные дома, навевающие ужас. Теперь ее знает весь мир
Россия потратит миллиарды на жилье для чиновников
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Российские компании начали работать в Чехии
Назван главный тормоз развития малого бизнеса в России
Все материалы