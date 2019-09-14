Comedy Club показал пародию на лицемерие российского телевидения

Резиденты Comedy Club Гарик Харламов и Марина Кравец показали пародию на освещение темы сибирских пожаров федеральными каналами. Ролик на своей странице в Instagram опубликовал Харламов.

По сюжету скетча, в выпуск новостей на телевидении включают «сенатора Учрюкского района Кайгарского края Сибирского округа по вопросам пожаротушения и природоохраны» Анатолия Шапакина, который должен рассказать об обстановке с пожарами в регионе. Стоя на фоне редкого леса, он заверяет, что «все в полном порядке». «Мы все контролируем, все под контролем. Ничего нет, все есть, ничего нет. Леса в полном порядке. Не надо никакой паники, все хорошо», — говорит персонаж Харламова.

Прямой эфир с Шапакиным несколько раз прерывает выпуск новостей. Несмотря на то что обстановка вокруг сенатора усугубляется (пожар разрастается, регион охватывает дым, который видно из космоса, костюм чиновника начинает гореть), Шапакин продолжает уверять зрителей в том, что «все очень преувеличено» и «ситуация под контролем».

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«Нет никакой опасности, максимум одна сосна горит. Но мы это контролируем с помощью новейших российских разработок. Мы зашли на сайт Google Maps и уже обнаружили эту сосну и почти ее потушили», — продолжает твердить персонаж.

Между включениями из Сибири ведущая переходит «к более важным новостям»: о съезде катамаранщиков России, который лично посетил глава правительства, а также о презентации робота Сережи, «который может быстро и эффективно отказывать в регистрации независимым кандидатам и так же быстро и эффективно регистрировать зависимых кандидатов». Кроме того, зрителям рассказывают о планах опробовать четырехдневную рабочую неделю на депутатах, а также об «очередном триумфе брянских виноделов», чье вино «совиньон Брянск» произвело фурор на международном конкурсе в Белоруссии.

В финальный прямой эфир Анатолий Шапакин не выходит из-за внезапной кончины. «Десятки людей несут венки с надписями "все в порядке", "никакой паники", "все под контролем"», — заключает ведущая.

Летом 2019 года лесные пожары охватили регионы Сибири и Дальнего Востока. По официальным данным на начало августа, общая площадь горения составляла 2,4 миллиона гектаров.

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