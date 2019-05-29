Ургант высмеял нападение российского чиновника на репортера

Вечерний Ургант / YouTube

Телеведущие Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев спародировали нападение чиновника из Хакасии на репортера «России 24» во время интервью. Видео «Шок! Дмитрий Хрусталев в своем кабинете напал на журналиста!» доступно на YouTube-канале шоу «Вечерний Ургант».

В начале ролика Ургант представляется корреспондентом телепередачи «Дежурная часть» и задает Хрусталеву вопросы, касающиеся лишения водительских прав. Интервьюер заметил, что это произошло из-за отказа героя пройти тест на алкоголь — «пописать в баночку».

«Дмитрий Юрьевич, скажите, почему вы отказались это сделать, несмотря на то, что сотрудники ГИБДД, тем не менее, говорили вам "пс-пс-пс"?» — спросил Ургант. В ответ Хрусталев набросился на него и повалил на пол. «Пошел вон отсюда, ведущий вонючий!» — крикнул он.

В апреле Хрусталева лишили прав на управление автомобилем на 1,5 года из-за отказа пройти тест на алкогольное опьянение. Такое решение суд принял в апреле 2019 года.

Инсценированное в пародии нападение произошло 26 мая. Глава Ширинского района Республики Хакасия Сергей Зайцев напал на журналиста программы «Вести. Дежурная часть». Позднее против него возбудили уголовное дело за воспрепятствование деятельности сотрудника СМИ. Чиновник назвал произошедшее провокацией.

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