Напавший на журналиста чиновник обвинил съемочную группу в провокации

Глава Ширинского района Республики Хакасия Сергей Зайцев, напавший на журналиста, обвинил съемочную группу телеканала «Россия 24» в провокации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Считаю, это спланированная акция... Никто не запрещал им связаться накануне, согласовать интервью, приезд», — сказал Зайцев. Он добавил, что в его кабинет ворвались в нерабочее время, назвали вором, коррупционером и обвинили в криминальном прошлом.

Чиновник отметил, что он пытался вытолкать из кабинета журналистов, но они оказали ему сопротивление. Он отметил, что планирует подать в Следственный комитет заявление о неправомерных действиях корреспондента.

26 мая появилось видео, на котором глава Ширинского района напал на журналистов «России 24» со словами «Вы какого черта сюда приехали?» во время съемок программы «Вести. Дежурная часть». Команда снимала сюжет о состоянии жилья, предоставленного пострадавшим от лесных пожаров в 2015 году. Зайцев отказался отвечать на вопросы корреспондента, повалил его на пол и выгнал из кабинета.

Комиссия «Единой России» по этике пообещала рассмотреть действия чиновника. Секретарь комиссии Евгений Ревенко отметил, что члены партии обязаны отвечать на вопросы работников СМИ, даже если они сложные и неудобные.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru